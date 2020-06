À porta do Conselho de Ministros feirantes e alunos do Ensino Superior exigem respostas ao Governo

Enquanto lá dentro se discutem apoios, na rua exige-se do Governo uma resposta.

De uma lado os estudantes do Ensino Superior, que se queixam do excesso do trabalho e das dificuldades em pagar propinas. Do outro os feirantes, que exigem do Governo um plano sanitário que lhes permita retomar a atividade.