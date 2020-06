Aluna do 12º ano de uma escola de Setúbal testou positivo para Covid-19

Uma aluna do ensino secundário da Escola Sebastião da Gama, em Setúbal, testou positivo para a Covid-19. A turma do 12º ano, que regressou às aulas presenciais em maio, foi enviada para casa por precaução e espera agora pela realização de testes de despiste à doença.

O estabelecimento de ensino ativou o plano de contingência, no entanto as aulas presenciais continuam para as outras turmas.