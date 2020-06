Governo espanhol corrigiu ministra em relação à reabertura da fronteira com Portugal

O Governo de Madrid acabou por emitir um comunicado a desmentir a própria ministra espanhola do Comércio e Turismo, poucas horas depois do anúncio da reabertura da fronteira com Portugal para dia 22 de junho.

O Governo espanhol veio alterar a data, como explicou a correspondete a SIC em Espanha, Belén Rodrigo.