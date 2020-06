Graça Freitas recusou comentar os ajuntamentos que marcaram o regresso do futebol

Na habitual conferência de imprensa, que faz o balanço da pandemia, a diretora-geral da Saúde disse também que as visitas nos hospitais podem ser retomadas em breve, mais vai depender da situação em Lisboa e Vale do Tejo, que continua a ser o foco dos rastreios no país.