OMS: "Número de casos na Europa continua em declínio"

Com as restrições a reduzir, um pouco por toda a Europa, a OMS destaca o declínio no número de casos mas lembra a importância de os países cumprirem as recomendações, numa altura em que muitos começam a tomar medidas para retomar o turismo.

Espanha, que registou uma morte nas últimas 24 horas depois de dois dias com zero vítimas mortais, decidiu levantar as restrições nas fronteiras terrestres com Portugal e França, já a partir de dia 22 de junho.

No país, à semalhança de Itália e França, já reabriram vários museus, mas com novas regras.