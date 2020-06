Empresas dos Açores já podem concorrer a linha de crédito de 150 milhões de euros

As empresas açorianas já podem concorrer à linha de crédito criada para mitigar os efeitos da Covid-19, reforçada em 150 milhões de euros para apoiar o setor empresarial regional, anunciou hoje a vice-presidência do Governo Regional.

Segundo a vice-presidência, o reforço de 150 milhões de euros no acesso às linhas de crédito nacionais permitem assegurar a "liquidez às empresas que até aqui não conseguiram aceder a este apoio financeiro pelo esgotamento da dotação nacional".

Segundo o Governo dos Açores, esta medida assegura condições de financiamento "muito vantajosas" para as empresas regionais, com um período de empréstimo até seis anos e taxa de juros "muito baixa".

A vice-presidência, que tutela a área económica e financeira e é liderada por Sérgio Ávila, realça que a garantia dada pelo executivo açoriano alarga "substancialmente a possibilidade de aprovação de crédito" para as empresas regionais.

"Através deste apoio extraordinário do Governo Regional, as empresas açorianas passam a ser as únicas do país que mantêm o acesso às linhas de crédito nacionais Covid-19 de forma imediata, potenciando as que, entretanto, já foram implementadas e operacionalizadas", realça a nota de imprensa.