Proprietários contra novo adiamento de reabertura de lojas nos centros comerciais de Lisboa

A Associação Portuguesa de Centros comerciais considera que o adiamento da reabertura das lojas de Lisboa por mais uma semana pode levar a falências e desemprego.

O Governo vai rever a decisão na proxima semana, mas para já o centros comerciais da capital vão continuar a meio gás até 15 de junho.

Na semana passada, o Governo decidiu adiar na Área Metropolitana de Lisboa o levantamento de algumas restrições previstas na terceira fase de desconfinamento, impondo regras especiais sobretudo relacionadas com atividades com "grandes aglomerações de pessoas".

A manutenção do fecho dos centros comerciais e das Lojas do Cidadão, a limitação dos ajuntamentos a 10 pessoas e o reforço da vigilância epidemiológica estão entre as medidas tomadas.​​​​​​

