Economia de Nova Iorque reabre 100 dias depois do 1º caso de Covid-19

100 dias depois de ter sido confirmada a primeira infeção por coronavírus em Nova Iorque, a cidade norte-americana começou a reabrir a economia e a tentar reerguer-se do abalo provocado pela pandemia.

A pandemia testou os limites a capacidade de resposta dos hospitais da cidade e deixou a nu as desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Mais de 22 mil pessoas morreram com Covid-19 em Nova Iorque. Uma em cada 20 pessoas foi infetada.

