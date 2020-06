China considera "ridículo" estudo que aponta que doença surgiu em agosto

A China considerou esta quarta-feira "ridículo" um estudo da Harvard Medical School que sugere que o novo coronavírus já se estava a alastrar em agosto passado, com base em dados do tráfego hospitalar e pesquisas na Internet.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying, considerou "ridículo, incrivelmente ridículo, chegar a essa conclusão com base em observações superficiais, como o volume de tráfego".

A pesquisa, que não foi revista por outros cientistas, usou imagens de satélite de parques de estacionamento de hospitais em Wuhan - onde a doença foi identificada pela primeira vez no final de 2019 - e dados do Baidu, o principal motor de pesquisa chinês, expondo um aumento na procura por termos relacionados com a doença como "tosse" e "diarreia".

Os autores do estudo disseram que o aumento do tráfego hospitalar, e os dados de pesquisa de sintomas em Wuhan, precederam o início da pandemia do coronavírus em dezembro de 2019.

"Embora não possamos confirmar se o aumento do volume está diretamente relacionado com o novo vírus, as nossas evidências corroboram outros trabalhos recentes, que mostram que havia uma emergência antes dos primeiros casos relacionados com o mercado em Wuhan terem sido anunciados", apontaram.

A pesquisa da Universidade de Harvard revela um aumento acentuado na ocupação nos parques de estacionamento dos hospitais em agosto de 2019, face ao mesmo período do ano anterior.