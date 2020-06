Covid-19: Brasil começa a atenuar a quarentena no meio de muitas incertezas

A cidades brasileiras estão a atenuar a quarentena no meio de muitas incertezas com o real número de casos e mortes por Covid-19 no país.

As mudanças na divulgação nos dados sobre a pandemia no Brasil começaram na semana passada. O Ministério Saúde passou apresentar os números mais tarde do que o horário do costume.

Alegou que era para ter mais precisão nas informações, mas o Presidente Bolsonaro chegou a ironizar o facto de a medida impedir que o balanço fosse divulgado nos principais jornais da noite.