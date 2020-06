Indígenas brasileiros acusam Governo de subnotificação

O Brasil voltou a ultrapassar a barreira das mil mortes diárias, num dia em que o governo voltou a divulgar os dados totais da pandemia no país.

Ainda assim continuam a ser diferentes dos dados recolhidos pelos jornalistas.

A parceria entre vários órgãos da imprensa brasileira foi a resposta à decisão do Presidente brasileiro de restringir o acesso a dados sobre o avanço da pandemia provocada pelo coronavírus no país.

Também em relação aos indígenas, as contas não batem certo. De acordo com o governo, desde o início do surto, morreram 82 indígenas no país, número quase três vezes inferior ao divulgado pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazónia Brasileira, que reporta 218 vítimas mortais.