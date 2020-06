Ultrapassada a fasquia dos dois milhões de casos confirmados, o número de infeções pelo coronavírus parece estar a intensificar-se nos Estados Unidos.

Em quase metade dos Estados norte-americanos, o número de novos casos está a aumentar mas as atenções começam a virar-se para as presidenciais. As medidas de restrição continuam a ser aliviadas e Donald Trump já anunciou o regresso aos comícios.