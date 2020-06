Interior do país é o destino de férias mais procurado durante a pandemia

Depois do período de confinamento esta semana de feriados foi aproveitada, por muitos, para gozar umas miniférias.

Se o isolamento e a natureza já eram características diferenciadoras do turismo do interior, agora, mais do que nunca, são uma oportunidade para captar quem procura passar férias em segurança neste tempo de pandemia.