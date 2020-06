Grandes cidades do Brasil como o Rio de Janeiro e São Paulo estão a facilitar nas medidas sanitárias, enquanto continuma a crescer os numeros de infeções e mortes por causa da Covid-19.

No dia em que o estado de São Paulo voltou a bater um triste recorde, com 340 mortes em apenas 24 horas, parte do comércio foi reaberto. As lojas adotaram medidas para evitar o contágio, mas o regresso das atividades provocou aglomerações nas ruas e nos transportes públicos.