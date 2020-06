Maior parte de Espanha entra na última fase do desconfinamento na 2.ª feira

A maior parte do território espanhol vai estar a partir de segunda-feira na última fase (três) do plano de desconfinamento, mas as regiões mais atingidas pela covid-19, Madrid e Barcelona, ficam mais uma semana na fase anterior.



De acordo com a atualização do plano apresentado hoje em Madrid pelo executivo espanhol, acompanham Madrid e Barcelona na 'fase dois' a província de Lérida (comunidade da Catalunha) e as de Sória, Ávila, Salamanca e Segóvia (Castela e Leão).

Na fronteira norte de Portugal, Galiza é a única região espanhola que sai da fase três, em que já se encontra, e passa para aquilo que se chama "a nova normalidade", ultrapassando todos os outros territórios espanhóis.

As restantes regiões espanholas que fazem fronteira com Portugal passam para a última fase de alívio das medidas ('fase três') contra a pandemia, menos a província de Salamanca que fica mais uma semana na 'fase dois'.

O estado emergência em vigor desde 15 de março vai terminar à meia-noite de sábado 20 de junho próximo, daqui a uma semana, altura em que também terminam os impedimentos à circulação de pessoas dentro do território espanhol.

A partir desta segunda-feira, 15 de junho, 34 milhões de espanhóis, 75% da população, estarão na 'fase três' do desconfinamento, com as comunidades autónomas a recuperar plenos poderes sobre o seu território.

A 'fase dois' em que Madrid e Barcelona já se encontram desde segunda-feira passada implicou a possibilidade de realização de reuniões de até 15 pessoas e o fim das faixas horárias para se fazerem caminhadas ou exercícios físicos no exterior.

Durante este período também passou a ser possível ir à praia, foram abertos piscinas e ginásios com um limite de um terço da capacidade e foram retomadas as visitas aos centros para deficientes e residências para idosos.

Os centros comerciais também abriram, com a sua capacidade limitada, e os bares e restaurantes passaram a servir no seu interior, com um limite de capacidade de 40%.

Espanha regista, desde o início da pandemia, 27.136 mortes entre os quase 242 mil casos de contágio.



Mais de 421 mil mortos e cerca de 7,5 milhões infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 421.691 pessoas e infetou mais de 7,5 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 12:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 421.691 pessoas e há mais de 7.529.190 casos de infeção em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 3.361.200 foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os países mais atingidos:

Estados Unidos, com 113.820 mortes e 2.023.147 infeções.

Reino Unido, com 41.279 mortes em 291.409 casos

Brasil com 40.919 mortes (802.828 casos

Itália com 34.167 mortes (236.142 casos)

França com 29.346 mortes (192.364 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), com 83.064 casos (sete novos entre segunda-feira e hoje) e manteve o número de mortes (4.634). Há 78.365 pessoas que foram dadas como curadas.

Às 12:00 de Lisboa, a Europa totalizava 186.453 mortes e 2.355.474 casos, os Estados Unidos e Canadá 121.870 mortes (2.120.877 casos), América Latina e Caraíbas 74.320 mortes (1.520.169 casos), Ásia 21.805 mortes (782.699 casos), Médio Oriente 11.208 mortes (524.433 casos), África 5.904 mortes (217.590 casos) e Oceânia 131 mortes (8.671 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1.504 mortes e 35.910 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.497 para 1.504, mais 7, enquanto o número de infetados aumentou de 35.600 para 35.910, mais 310, o que representa um aumento de 0,87%

O número de casos recuperados subiu de 21.742 para 22.002, mais 260.

Há 415 doentes internados, menos dois em relação a ontem. 70 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número de quarta-feira.

