Já são conhecidas as orientações da Direção-Geral de Saúde para os ATL. As crianças com mais de 10 anos e os adultos devem usar máscara dentro dos estabelecimentos.

As mãos e outros objetos têm de ser desinfetados à entrada e saída dos ATL.

Todos os estabelecimento devem ter uma plano de contingência que defina, por exemplo, uma zona de isolamento para casos suspeitos de Covid-19.