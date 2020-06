A fronteira terrestre entre Portugal e Espanha será reaberta no dia 1 de julho e terá honras de Estado. O presidente do Governo espanhol Pedro Sánchez anunciou uma cerimónia conjunta que contará com a presença do Presidente da República portuguesa, do rei Filipe VI, do primeiro-ministro português e do próprio Pedro Sánchez.

A tensão ibérica sobre a data de reabertura parece assim estar ultrapassada.