Para que lixo se deve deitar uma máscara descartável?

A Direção-Geral da Saúde (DGS) salientou hoje que as máscaras descartáveis, usadas devido à covid-19, devem ser colocadas no lixo doméstico e não na reciclagem ou na via pública, enquanto as máscaras comunitárias devem ser higienizadas após utilização.



"Independentemente de se usarem descartáveis ou não, há regras que se devem cumprir, e uma delas é a proteção do ambiente e, portanto, uma máscara descartável deve ir para o chamado lixo doméstico, não deve ir para o ecoponto, e nunca deve ser abandonada na via pública -- óbvio que não", sublinhou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Falando na conferência de imprensa diária da evolução do surto de covid-19 no país, a responsável notou que, "sempre que [uma máscara] for de fabrico comunitário e de multiutilização", devem ser seguidas "as introduções do fabricante e, portanto, usar e proceder à sua higienização de acordo com o que vem no rótulo".

"E há modalidades diferentes, umas que se utilizam um determinado número de vezes, a periodicidade com que se limpam é outra e, portanto, deve ser sempre lido o rótulo em relação as estas máscaras", acrescentou Graça Freitas.

Já "as descartáveis, quando se deixam de usar, devem ser postas ou num envelope ou num saco e, obviamente, postas no lixo doméstico", insistiu a responsável.

As recomendações para estes dois tipos de máscaras não abrangem, contudo, "os doentes imunodeprimidos, que ainda devem usar um terceiro tipo de máscaras".

As declarações surgem depois de, também hoje, o ministro do Ambiente e Ação Climática ter considerado "fundamental" a não utilização de máscaras descartáveis, argumentando que mais sentido do ponto de vista económico e ambiental a máscara reutilizável.

"Fundamental é as pessoas não utilizarem máscaras descartáveis. E já agora se as utilizarem pelo menos que as ponham no lixo comum e não as entendam como um material reciclável, porque o crescimento do descartável, seja em plástico ou não, não faz qualquer sentido", disse João Pedro Matos Fernandes numa entrevista ao Porto Canal, a propósito do aumento de descartáveis devido à pandemia de covid-19.

Antes, no início deste mês, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou o uso de máscaras comunitárias para a covid-19, feitas com três camadas de tecido, nomeadamente quando é difícil manter o distanciamento físico, como nos transportes públicos.

Nas últimas 24 horas, morreram mais 5 pessoas, totalizando 1517 o número de mortes por Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia, segundo os dados divulgados este domingo pela DGS.

Quanto ao número de infetados, há mais 227 casos, perfazendo um total de 36.690.

Lisboa e Vale do Tejo com quase 91% das novas infeções

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 14.828 casos confirmados, acima dos 14.622 casos totalizados até sábado.

Por sua vez, a região Norte continua a registar o maior número de infeções, 17.078.

Já a região Centro contabiliza 3.874 casos confirmados, seguida pelo Algarve (395) e o Alentejo (282).

Mais de 430 mil mortos e 7,7 milhões de infetados no mundo

A pandemia de covid-19 já matou 430.289 pessoas e infetou pelo menos 7.794.930 em todo o mundo, desde que a China notificou oficialmente o surto da doença em dezembro, segundo um balanço feito pela AFP, hoje às 11:00 TMG, a partir de fontes oficiais.

Ppelo menos 3.513.400 são agora considerados curados.

Os países mais afetados:

Estados Unidos, com 115.436 mortos em 2.074.526 casos confirmados

Brasil com 42.720 mortos e 850.514 casos,

Reino Unido com 41.662 mortos (294.375 casos)

Itália com 34.301 mortos (236.651 casos)

França com 29.398 mortos (193.616 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), com 83.132 casos (57 novos casos entre sábado e domingo), incluindo 4.634 mortes e 78.369 recuperações.

A Europa totalizava 187.550 mortos (2.393.826 casos) hoje às 11:00 TMG, os Estados Unidos e o Canadá 123.599 mortos (2.172.934 casos), a América Latina e as Caraíbas 78.293 óbitos (1.614.810 casos), a Ásia 22.824 óbitos (822.639 casos), o Médio Oriente 11.591 óbitos (548.026 casos), África 6.301 óbitos (233.992 casos) e a Oceânia 131 óbitos (8.710 casos).

Links úteis