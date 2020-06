Costa não está preocupado com a reabertura das grandes superfícies comerciais na zona de Lisboa

O primeiro-ministro afirma que não está preocupado com a reabertura das grandes superfícies comerciais de Lisboa e Vale do Tejo, porque não há um aumento de casos de Covid-19 na região, mas sim um aumento do número de testes.

A mensagem foi também partilhada pelo ministro da Economia, na reabertura do IKEA de Loures.