Covid-19: Pequim coloca mais 10 bairros em quarentena após detetar novos casos

Dez novas áreas residenciais foram colocadas em quarentena, em Pequim, confirmou o presidente da câmara, depois de a capital chinesa ter detetado 36 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas.

As autoridades descobriram hoje novos casos de contaminação num mercado abastecedor no noroeste da cidade, no distrito de Haidian, depois de terem encerrado, na semana passada, o principal mercado de produtos frescos de Pequim, no distrito de Fengtai, sul da cidade. Onze áreas residenciais foram colocadas em quarentena naquela área.

Depois de praticamente conter a epidemia, desde março, a China, onde a doença surgiu no final de 2019, registou um novo surto, no fim de semana, centrado no mercado abastecedor de Xinfadi. O mercado foi, entretanto, encerrado.

As autoridades iniciaram uma triagem maciça dos trabalhadores e visitantes do mercado, além de moradores nos bairros vizinhos, entre os quais mais de 10.000 já foram testados.

Nas últimas 24 horas, 49 novos casos foram contados em todo o país, incluindo 36 em Pequim. Com mais de 20 milhões de habitantes, a capital chinesa tinha sido, até então, pouco afetada pela epidemia, que teve origem no centro do país.

Desde sexta-feira, Pequim registou 75 novos casos de contaminação. Várias cidades do país aconselharam os seus moradores a evitarem visitas à capital.

Três novos casos foram também anunciados na segunda-feira na província vizinha de Hebei. Os outros 10 casos foram diagnosticados em diferentes partes do país em pessoas vindas do exterior.