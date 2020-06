Fronteira reaberta em quatro pontos de passagem

Foram reabertos, na manhã desta segunda-feira, quatro pontos fronteiriços entre Portugal e Espanha, onde a passagem pode ser feita apenas para mercadorias e trabalhadores com justificação.

A passagem foi retomada em Melgaço, no Lugar do Peso, na Estrada Nacional 202, em Monção, na Avenida da Galiza, na Estrada Nacional 101, Vila Nova de Cerveira, ao km 104, na Estrada Nacional 13 e em Miranda do Douro, ao km 86, na Estrada Nacional 218.

A abertura era esperada por muitos trabalhadores fronteiriços, que tinham de fazer muitos quilómetros para poderem deslocar-se até ao local de trabalho.

