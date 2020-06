Médicos ameaçados na Rússia por denunciarem más condições no trabalho

A organização Human Rights Watch denunciou hoje que os trabalhadores do setor da saúde na Rússia estão a ser ameaçados e retaliados pelos seus empregadores por exporem as más condições de trabalho durante a pandemia de Covid-19.

Num comunicado, a organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) referiu que as condições de insegurança para estes trabalhadores do setor da saúde incluem a falta de equipamento de proteção individual adequado para tratar com segurança pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19 e impedir a propagação da doença.

"Em vez de ouvir e tentar resolver as preocupações legítimas dos trabalhadores da saúde sobre questões de segurança, empregadores e superiores adotaram medidas disciplinares ou até processaram os funcionários por se manifestarem", disse Hugh Williamson, diretor para Europa e Ásia Central da HRW, citado na nota.

A HRW refere igualmente que as promessas do Governo para resolver a falta de proteção não se materializaram totalmente, e que, por isso, os trabalhadores continuam a enfrentar riscos para a saúde, quando a transmissão do vírus na comunidade permanece alta.

"Os trabalhadores da saúde da linha de frente devem ser capazes de relatar as condições perigosas pelas quais sofrem sem serem ameaçados, demitidos ou processados", acrescentou ainda Williamson.

A HRW referiu que entrevistou 14 trabalhadores da saúde de 11 regiões, incluindo Moscovo e São Petersburgo, entre 15 de maio e 1 de junho de 2020, incluindo 11 mulheres.

Estes trabalhadores são pessoal médico, paramédicos, enfermeiros, além de um representante de um sindicato de trabalhadores da saúde e o chefe de uma organização de caridade que fornece equipamentos de proteção individual a hospitais.

No final de maio, o Ministério da Saúde da Rússia reconheceu pela primeira vez a morte de 101 profissionais de saúde desde o início da pandemia, embora outras fontes tenham apontado o número de mortos entre os médicos em mais de 300.

A situação levou muitos trabalhadores da saúde a deixarem os seus locais de trabalho, a protestar publicamente ou a supostos suicídios, sendo que três médicos caíram pela janela entre abril e maio.

A Rússia, que contabiliza 6.948 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos EUA e do Brasil, com mais de 528 mil.