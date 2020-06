Fenprof exige negociar com Governo início do ano letivo

A Fenprof exige negociar com o governo o início do ano letivo com as implicações nas condições de trabalho dos professores e as próprias regras de segurança. Esta manhã, a Federação sindical marcou presença no Ministério da Educação para marcar uma reunião já pedida mas que continua sem resposta.

Veja também: