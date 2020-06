O hospital de campanha do Porto vai ser desmontado nos próximos dias, anunciou esta terça-feira a Câmara Municipal, já que a cidade não tem novos casos de Covid-19 há 11 dias consecutivos.

Instalado no Pavilhão Rosa Mota, o hospital recebeu cerca de três dezenas de doentes dos dois principais hospitais da cidade - o São João e o Santo António - e utentes dos lares rastreados no âmbito do programa de separação de positivos e negativos lançado pela autarquia.

A estrutura já tinha sido desativada no dia 15 de maio, mas ainda não tinha sido desmontada.

Um turno no hospital de campanha no Porto

Uma reportagem exclusiva da SIC mostra o exército de voluntários que todos os dias assegurou o hospital de campanha do Porto. A SIC acompanhou um turno dos vários profissionais que trataram doentes infetados com o coronavírus.