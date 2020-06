Mãe do adepto que invadiu o Maiorca-Barcelona garante que filho "vai trabalhar" para pagar a multa

No reatamento da La Liga, três meses após a suspensão do campeonato devido à pandemia da Covid-19, o jogo entre o FC Barcelona e o Maiorca ficou marcado por uma surpreendente invasão de campo, mesmo com o jogo a decorrer à porta fechada, como medida de prevenção à propagação do novo coronavírus.

Um jovem de 17 anos, vestido com a camisola de Messi, da Seleção da Argentina, terá saltado "uma vala exterior de 2,5 metros" do estádio, segundo a equipa de segurança do Estádio de Maiorca, citada pela rádio COPE, e entrou no relvado aos 54 minutos, tendo sido retirado imediatamente de campo pelos seguranças.

Numa entrevista concedida ao Deportes Cuatro, canal televisivo espanhol, Teija María Nypppeli, mãe do jovem, admitiu que o filho "não estava ciente" das consequências do seu ato.

"Peço desculpa. O meu filho está a passar um mau momento. Sou mãe solteira com três filhos e não estou numa boa situação financeira", desabafou Teija María.

A mãe garantiu que "o caso não se irá repetir", uma vez que o rapaz terá sido "influenciado pelo seus amigos" a invadir do estádio, deixando ainda a certeza de que o jovem "vai ter de trabalhar no verão" para pagar a multa.

O Barcelona venceu o jogo por 4-0, tendo Messi apontado o último golo da partida, e ocupa a primeira posição da tabela com 61 pontos, mais dois que o rival Real Madrid.

Espanha tem neste momento 244.109 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais morreram 27.136 pessoas.