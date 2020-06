Nova Zelândia volta a registar casos de Covid-19 ao fim de 25 dias

A Nova Zelândia registou hoje dois casos da Covid-19, pondo fim a um período de 25 dias sem novas infeções, informaram as autoridades sanitárias.

O Ministério da Saúde neozelandês indicou que os dois novos portadores da doença chegaram recentemente do Reino Unido, e estarão "relacionados".

Apenas os nacionais da Nova Zelândia e as famílias estão autorizados a entrar no arquipélago, com algumas exceções, como pessoas com razões profissionais ou humanitárias. Todos os viajantes estão sujeitos a quarentena à chegada ao território.

Desde o início da pandemia, o arquipélago do Pacífico Sul, com uma população de cinco milhões de habitantes, registou 1.154 casos confirmados e 22 mortes.

Na semana passada, as autoridades tinham levantado todas as restrições instauradas para combater a propagação da Covid-19, incluindo medidas de distanciamento social e limites ao número de pessoas que podem reunir-se, justificando o desconfinamento com a ausência de novos casos durante quase um mês.

Na segunda-feira, a primeira-ministra Jacinda Ardern explicou que não tinha declarado o país livre do vírus porque "haverá novos casos no futuro".

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 434 mil mortos e infetou quase oito milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.520 pessoas das 37.036 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.