Peritos chineses dizem que próximos dias são fundamentais para controlar surto

Depois de quase dois meses sem qualquer caso de infeção, a cidade de Pequim está a tentar a todo custo controlar um novo surto que pode ser muito grave. Os peritos chineses dizem que os próximos dias são fundamentais.

Vários bairros da cidade foram colocados em confinamento e quem viajar da capital chinesa para outras partes do país arrisca-se a ficar em quarentena.

Os cientistas isolaram, entretanto, o vírus encontrado e concluíram que é diferente do que foi encontrado no primeiro surto em Wuhan em dezembro. É possível que tenha vindo de fora do país.