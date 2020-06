António Costa diz que austeridade não é resposta a esta crise

O Orçamento Suplementar foi aprovado na generalidade. No encerramento do debate, o primeiro-ministro disse que a austeridade não é a resposta a esta crise e voltou a apelar à convergência entre os partidos.

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, afirmou-se esta quarta-feira convicto de que a recuperação económica nacional será mais rápida depois da crise provocada pela covid-19 do que foi na anterior crise.

"Estou convicto, por a causa desta crise ter sido apenas o advento súbito da pandemia, que quando esta estiver ultrapassada, e se prosseguirmos políticas de cooperação adequadas a nível nacional e a nível europeu como, aliás, está a acontecer, vamos, mais rapidamente do que na anterior crise, conseguir conduzir de novo o país a um caminho de crescimento da economia e do emprego, de confiança e de sustentabilidade", afirmou João Leão no parlamento.