Caminhou centenas de quilómetros com as filhas para escapar à crise da Covid-19

Uma mulher e as filhas foram para Lima - capital peruana - para que a filha mais velha pudesse frequentar a universidade. A jovem de 17 anos ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Universidade Científica del Sur. A família alugou um quarto pequeno e Maria Tambo trabalhava num restaurante para juntar algum dinheiro.

De acordo com a CNN, quando a Covid-19 atingiu o Peru, o país parou. Quando o Governo do país impôs a quarentena obrigatória, e sem receber apoio do Estado, Maria Tambo viu as oportunidades de emprego a desaparecerem.

Após quase dois meses de confinamento, a família não tinha dinheiro para pagar o quarto alugado nem a comida, o que levou a mulher a optar por voltar à aldeia onde pertence, na região de Ucayali, a 600 quilómetros de distância.

Com os transportes públicos fechados, a única opção era fazer a viagem a pé.

"Eu sei que estou a colocar os meus filhos em perigo, mas não tenho escolha", disse ela.