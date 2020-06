Dois portugueses morreram na África do Sul vítimas da Covid-19

O homem, de 67 anos, era natural de Lisboa e morreu no domingo, numa unidade hospitalar. A mulher, de 83 anos, era filha de imigantes da Ilha da Madeira e vivia num lar de idosos, nos arredores da Cidade do Cabo.

Fonte das comunidades portugueses avança que a pandemia está a crescer no Cabo, o que deixa os portugueses muito vulneráveis por causa do tipo de trabalhos que praticam nos ramos do comércio, distribuição e pescas.

Desde que o SARS-Cov-2 chegou ao país, foram registados mais de 76 mil infectados e mais de mil e 600 mortes.