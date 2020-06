O que temos de mudar já para evitar novas pandemias

A associação ambientalista World Wide Fund for Nature afirma que o aparecimento do novo coronavírus está relacionado com fatores ambientais e que são necessárias medidas urgentes para preservar a saúde das pessoas.

Num relatório intitulado "Covid-19: Apelo urgente para proteger pessoas e animais", a WWF alerta para a grande possibilidade de surgir uma nova doença, motivada pelo comércio e consumo de animais selvagens, desflorestação e a expansão e intensificação insustentável da produção animal.

Para travar uma nova doença, o estudo diz ser necessário reconhecer de imediato que a destruição da natureza tem consequências para a saúde humana e apresenta algumas medidas, como restringir o comércio ilegal de animais selvagens e a reconversão de terras.

A atual pandemia, que está a ter um impacto económico em todo o mundo, serve de exemplo, segundo a WWF, para que sejam feitas mudanças em todos os sistemas, de forma a abordar os fatores ambientais.

Apelam ainda a que estes parâmetros sejam tidos em conta nas tomadas de decisão, sugerindo o evento de setembro da ONU, sobre diversidade biológica, como um momento-chave para acelerar as ações em relação à natureza.

"Temos de reconhecer urgentemente a ligação entre destruição da natureza e saúde humana, ou assistiremos a uma nova pandemia em breve. Não há dúvida, e a ciência é clara, temos de trabalhar em conjunto com a natureza, e não contra ela", disse a propósito do relatório a diretora executiva da ANP/WWF, Ângela Morgado.

Devido à Covid-19, lembra a WWF, o Governo chinês proibiu o consumo de animais selvagens a 24 de fevereiro, e pode mesmo aprovar uma Lei de Proteção de Vida Selvagem, que será das mais "robustas e rigorosas".

