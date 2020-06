Covid-19: Itália volta a registar uma subida no número diário de mortes e novos casos

A Itália contabilizou esta sexta-feira 66 mortes associadas ao novo coronavírus e 333 novas infeções nas últimas 24 horas, os números diários mais altos registados esta semana, informou a Proteção Civil.

Estes dados representam uma subida em comparação com os valores de quarta-feira, dia em que o país registou 43 mortes e 329 novos contágios.

No total, e desde o registo dos primeiros casos da doença covid-19 no país em 21 de fevereiro, a Itália contabiliza 34.514 vítimas mortais. Nota também para o aumento de 333 casos diários de contágio, já que foram realizados 58.154 testes, em comparação com os 77.701 na quarta-feira.