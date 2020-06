EUA. Aumento significativo de novos casos nos estados de Arizona, Florida e Oklahoma

Apesar das autoridades de saúde atribuem o aumento ao facto de muitas empresas terem reaberto atividade, bem como às reuniões do Memorial Day, no final de maio, as recentes manifestações de protesto contra a violência policial, que juntaram milhares de pessoas nas ruas das cidades norte-americanas, fazem temer o pior para as próximas semanas.

A nível nacional, os Estados Unidos registaram nas últimas 24 horas 840 mortos por Covid-19.Continua a ser o país mais atingido em todo o mundo.

Perante este cenário, e em plena corrida para as presidencias, Joe Biden não poupa Donald Trump.