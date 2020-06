Estudo sugere que grupo sanguíneo pode influenciar gravidade da Covid-19

O grupo sanguíneo e outros fatores genéticos podem ditar a gravidade da infeção pelo novo coronavírus. A descoberta foi feita numa investigação europeia cujo objetivo é perceber por que razão a Covid-19 afeta certas pessoas de forma mais grave.

Os resultados, publicados no The New England Journal of Medicine na quarta-feira, sugerem que pessoas do grupo sanguíneo A correm um risco maior de serem infetadas com o coronavírus e de desenvolverem sintomas mais graves.

O risco é 45% vezes superior para estas pessoas do que para as restantes. Pelo contrário, o risco é menor para quem pertence ao grupo sanguíneo O.

Durante o pico da pandemia na Europa, os investigadores analisaram os genes de mais de 4.000 pessoas infetadas e em estado grave. Procuraram semelhanças e descobriram variações nos genes responsáveis pelas respostas imunológicas.