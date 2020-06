Ex-Presidente do Cazaquistão anuncia estar infetado aos 80 anos

O líder do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, que recentemente cedeu a Presidência do país a um fiel, mas mantém toda a sua influência, foi contaminado pelo coronavírus que causa a covid-19, anunciou hoje no seu site oficial.

“Infelizmente, o último teste ao coronavírus feito a Elbassy (chefe de Estado do Cazaquistão) deu resultado positivo, mas não há motivo para preocupação”, afirmou no site.

Nazarbayev, que completa 80 anos no próximo mês, cedeu a presidência a Kassym-Jomart Tokayev no ano passado, mas manteve toda a influência e prerrogativas com um estatuto constitucional de “Chefe da Nação”, de presidente do partido no poder, o Nour-Otan, e do Conselho de Segurança Nacional.

O Cazaquistão, país da Ásia Central, já era governado por Nazarbayev em 1989, quando o país pertencia à União Soviética, e o dirigente conseguiu manter a liderança mesmo depois da queda da URSS, em 1991.

Nazarbayev só deixou a presidência no ano passado, para surpresa de todos, mas a sua retirada foi mais formal do que real, já que manteve o poder nas suas mãos.

O líder também estabeleceu um culto à sua personalidade, cujo último exemplo foi a mudança de nome da capital do país, de Astana para Nur-Sultan, o seu primeiro nome, assim que saiu da presidência.

O Cazaquistão, um país rico em hidrocarbonetos e minerais, com 18 milhões de habitantes, é constantemente acusado por organizações não governamentais de combater qualquer forma de liberdade de expressão, seja os direitos da oposição, da imprensa ou a liberdade de reunião.

Manifestações de oposição são regularmente reprimidas e muitos dos detratores de Nazarbayev foram presos ou exilados nos últimos 30 anos.

Vários críticos do sistema político cazaque também foram assassinados ou morreram em “suicídios” controversos.

Mais de 445 mil mortos e mais de 8,2 milhões de casos no mundo

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 445 mil mortos e infetou mais de 8,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.523 mortes e 37.672 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.522 para 1.523, mais um, enquanto o número de infetados aumentou de 37.336 para 37.672, mais 336, o que representa um aumento de 0,9%.

Há 435 doentes internados, mais 12 em relação a ontem. 69 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos dois face a terça-feira.

O número de casos recuperados subiu de 23.212 para 23.580, mais 368.

