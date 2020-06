Festa ilegal em Lisboa. Detidos tossiram propositadamente para cima de agentes da PSP

Uma chamada telefónica alertou a PSP para ruído excessivo, durante a noite, num bairro da Ajuda, em Lisboa.

Ao chegarem ao local, os agentes depararam-se com uma festa com várias pessoas, onde não eram cumpridas as normas sanitárias.

Quando foi explicado que o comportamento levaria à detenção, tossiram de forma propositada para cima dos agentes, alegando estarem infetados com Covid-19.

A Polícia de Segurança Pública decidiu então deter seis homens, entre 19 e 46 anos, que recorreram a armas brancas para tentar impedir a acção das autoridades.