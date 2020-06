O PCP desafiou o Governo a alterar o código do trabalho e a aumentar o salário mínimo para proteger os trabalhadores. Para os comunistas, a pandemia não pode ser desculpa.

Mas no debate desta manhã, no Parlamento, a ministra do Trabalho respondeu com os números da resposta de emergência. Ana Mendes Godinho disse que já foram pagos 780 milhões de euros em apoios aos trabalhadores e empresas.

