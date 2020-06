Covid-19: Seis mega-processos estão a ser julgados fora do tribunal de São João Novo, no Porto

Seis mega-processos estão a ser julgados fora do tribunal de São João Novo por não ser possível assegurar o distanciamento de segurança.

Apenas uma das salas do tribunal do Porto tem barreiras de acrílico entre os juízes, mas, até ao final do mês, está previsto que todas as salas estejam equipadas, como explica José António Rodrigues da Cunha, juiz presidente da Comarca do Porto.

Os processos maiores estão a ser realizados em espaços alternativos, onde há condições para o distanciamento exigido.

Quatro decorrem numa sala anexa à prisão de Paços de Ferreira, com capacidade para 47 pessoas. No auditório municipal de Gaia cabem 60 e é onde estão outros dois mega processos.