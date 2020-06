Governo vai avaliar situação de Lisboa e Vale do Tejo em reunião na segunda-feira

A ministra da Saúde admite que venham a ser tomadas medidas excecionais em algumas freguesias dos cinco concelhos de Lisboa com mais casos de Covid-19.

A situação levou o Governo a convocar uma reunião para segunda-feira com o gabinete de crise da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, todos os autarcas da área metropolitana e com o primeiro-ministro.

76% dos novos casos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de atingiu os 16.255 casos confirmados, mais 284 do que na quinta-feira.