Mais 3 mortes e 375 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.527 mortes e 38.464 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.524 para 1.527, mais três, enquanto o número de infetados aumentou de 38.089 para 38.464, mais 375.

Há 422 doentes internados, mais seis em relação a ontem. 67 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número face a quinta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 24.010 para 24.477, mais 467.

Em atualização

Médico que morreu com Covid-19 estava internado há mais de um mês

Um médico de 68 anos, especializado em medicina geral e familiar, morreu na noite de quinta-feira vítima de Covid-19, no hospital de S. José, em Lisboa.

O homem, que terá sido infetado por um colega, estava hospitalizado há cerca de 40 dias, tratando-se do primeiro caso de um profissional de saúde a morrer de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Ao que tudo indica, não tinha doenças associadas.

Era especializado em medicina geral e familiar e colaborava com a equipa de gastroenterologia do Hospital Curry Cabral, que, assim como o São José, pertence ao Centro Hospitalar de Lisboa Central.

MINISTÉRIO DA SAÚDE E ORDEM DOS MÉDICOS LAMENTAM MORTE

O Ministério da Saúde lamentou a morte e endereçou votos de pesar à família e amigos do profissional de saúde.

Numa nota publicada no Portal do Serviço Nacional de Saúde, o Ministério de Marta Temido indica que o falecimento deste clínico ocorreu "ao início da noite de quarta-feira, dia 17 de junho, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE".

Também a Ordem dos Médicos já manifestou o seu pesar pelo óbito e endereçou as condolências à família.

"Que honremos todo o seu esforço e dedicação aos doentes continuando todos nós, como profissionais e como sociedade, a enfrentar esta pandemia com responsabilidade, seriedade e com todos os meios necessários ao nosso alcance", escreve o bastonário da OM, Miguel Guimarães, na nota.