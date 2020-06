Médicos do São João homenageados em mural de Vhils

A SIC foi conhecer uma das médicas escolhidas para figurar no mural de homenagem aos profissionais na linha da frente contra a Covid-19.

A obra do artista Vhils foi inaugurada hoje no hospital de São João do Porto. Foi um momento histórico, que acabou por ser ainda uma prenda de aniversário para um dos médicos homenageados.