Setor das plantas e flores soma 180 M€ em prejuízos.

A pandemia chegou a Portugal na maior época de vendas do setor. Com a quebra nas vendas e exportações, milhares de plantas tiveram que continuar nos viveiros e, mais tarde, tiveram como destino o lixo.

Feitas as contas, os prejuízos são elevados. De acordo com a Associação Portuguesa de Produtores, rondam os 180 milhões de euros. A associação diz mesmo que a crise de 2008, comparada com esta, "não é nada".

Com a reabertura do país já há sinais de melhorias nas vendas, no entanto, o setor ainda está longe dos números do passado.