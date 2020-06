Covid-19: EUA suspendem testes com hidroxicloroquina 

O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América confirmou, este sábado, que suspendeu os testes para avaliar a segurança e eficácia da hidroxicloroquina no tratamento de doentes hospitalizados com Covid-19.

De acordo com a agência Reuters, o estudo revelou que o medicamento para a malária, que Donald Trump tem defendido como um possível tratamento, apesar de não fazer mal aos doentes com Covid-19, também não traz qualquer benefício.

A suspensão dos ensaios clínicos nos Estados Unidos surge após a Organização Mundial de Saúde anunciar que os testes com a hidroxicloroquina tinham sido parados por não haver benefícios.

Também a Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) indicou esta semana que ia revogar a autorização de emergência para a utilização de medicação para a malária no tratamento da covid-19, aprovada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo a FDA, "é improvável" que a hidroxicloroquina e a cloroquina sejam eficazes no tratamento do novo coronavírus.

O Presidente norte-americano tem sido um defensor da utilização do medicamento no tratamento para a Covid-19. Em março, anunciou que este podia ser "uma das grandes surpresas na história da medicina", quando misturado com o antibiótico azitromicina.

No mês passado, Donald Trump anunciou que estava a tomar hidroxicloroquina como forma de prevenção, depois de dois funcionários da Casa Branca testarem positivo ao novo coronavírus.

