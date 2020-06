No Reino Unido, foi detetado um surto de Covid-19 numa fábrica de processamento de carne. Fica em Yorkshire e pertence a uma das maiores cadeias de supermercados do país - a Asda.

A empresa diz que está a trabalhar com as autoridades de saúde no sentido de conseguir testar todos os trabalhadores. Ainda não se sabe quantos estão infetados.

Por precaução, a fábrica foi encerrada.

É já a terceira fábrica de processamento de carnes a fechar no país por causa do novo coronavírus.