O primeiro-ministro ameaça com uma intervenção mais musculada das forças de segurança, que vão autuar os participantes dos ajuntamentos ilegais.

António Costa diz que eventos como os que aconteceram nos últimos dias no Porto, Braga, Carcavelos e Lagos não podem continuar.

As declarações do chefe de Governo surgem depois do Presidente da República admitir medidas mais restritivas para não deixar descontrolar o número de casos de Covid-19.