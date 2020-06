Covid-19: Itália regista 24 mortes e 224 novos casos 

Nas últimas 24 horas, Itália registou 24 mortes por Covid-19, comparadas com as 49 anunciadas no sábado, enquanto o número de novos casos desceu de 262 para 224.

Desde o final de fevereiro, Itália já registou 34.634 mortes devido à pandemia do novo coronavírus, sendo o quarto país no mundo com o maior número de óbitos, depois dos Estados Unidos da América, Brasil e Reino Unido.

De acordo com as autoridades italianas, 238.499 pessoas foram infetadas, das quais 20.972 ainda têm a doença.

Este domingo, 148 pessoas estavam nos cuidados intensivos, menos quatro que no dia anterior. Do total de infetados no país, 182.893 já foram declarados curados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 461 mil mortos e infetou mais de 8,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.