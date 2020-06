Covid-19: Presidente da República garante apoio a medidas que Governo decidir 

O Presidente da República garante que Belém e São Bento estão em sintonia e promete apoiar as medidas que o Governo e as autoridades de saúde entenderem necessárias para travar a pandemia do novo coronavírus.

O primeiro-ministro reúne-se esta segunda-feira com os autarcas dos cinco concelhos mais afetados, na região de Lisboa e Vale do Tejo, para definir novas medidas de contenção.