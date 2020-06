Marcelo admite medidas restritivas mais duras para conter Covid-19

O Presidente da República admite medidas mais restritivas para não deixar descontrolar o número de casos de Covid-19.

Depois de no sábado ter apelado aos jovens para que cumpram as regras de segurança, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta que continuem a registar-se novos casos de ajuntamentos e admite uma intervenção mais dura para os impedir.

Ajuntamentos ilegais no Norte obrigam à intervenção das autoridades

Com o país em situação de calamidade, a polícia continua a ter de dispersar ajuntamentos. Ontem à noite teve de intervir em Braga e no Porto, onde centenas de jovens saíram à rua para conviver.

António Costa foi ao Teatro S. Luiz, em Lisboa, para um concerto no sábado à noite. Com máscara e sublinhando o cumprimento das regras que é preciso cumprir, de cada vez que se sai de casa, seja em que atividade for.

O primeiro-ministro não quer ter que dar passos atrás no desconfinamento. "Não gostaria", diz antes assim, porque se entender que a situação o justifica, dará tantos quantos forem precisos. Por agora, reafirma que depende do comportamento individual de cada um", porque mais contágios considera que era expectável com o maior desconfinamento, pelo que prefere "controlar" os focos "bastante localizados" em concelhos da grande Lisboa e "específicos" - com os que resultaram da festa de Lagos ou num lar de Reguengos de Monsaraz.

Festa ilegal em Carcavelos. PSP não identificou nem deteve participantes

A praia de Carcavelos em Cascais foi na sexta-feira à noite palco de dois eventos, nenhum deles autorizado.

Uma festa juntou cerca de mil pessoas, segundo os números da PSP, e ainda uma homenagem de dezenas de jovens a um colega de escola, atropelado há uma semana na Marginal.

As autoridades dizem que levaram duas horas para dispersar as pessoas, que não usavam máscara, nem mantinham o distanciamento social.

Festa ilegal em Lagos. Pode estar em causa crime de propagação de doença

O Ministério Público vai investigar a realização da festa ilegal no início do mês, em Lagos, que já originou 90 casos de Covid-19.

O Governo pede consequências e quer que os organizadores paguem indeminizações. Em causa pode estar o crime de propagação de doença.

Portugal regista mais de 39 mil casos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo a existência de 1.530 mortes e 39.133 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.528 para 1.530, mais dois em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 38.841 para 39.133, mais 292, o que corresponde a um aumento de 0,8%