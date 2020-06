Nas escolas há casos de infeção em Mem Martins e em Faro.

A escola secundária Pinheiro e Rosa, em Faro decidiu acabar com as aulas presenciais. São já três as funcionárias com covid-19 e a direção optou pelo encerramento imediato do estabelecimento e a continuidade das aulas em casa.

Também em Mem Martins, a Secundária Mestre Domingos Saraiva teve de fechar para desinfeção na sequência do teste positivo de um assistente operacional.

