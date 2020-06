Covid-19: Mais quatro casos confirmados no surto detetado no IPO de Lisboa

Há mais quatro casos confirmados no surto de Covid-19 detetado no final da semana no Instituto Português de Oncologia de Lisboa.

O surto obrigou à reorganização dos serviços e João Oliveira, presidente do conselho de administração do IPO de Lisboa, confirma que há muitos profissionais de saúde em isolamento e, por isso, fora das escalas dos serviço.